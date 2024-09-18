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Bodrum'da görkemli düğün

Turizm sektörünün en genç ve başarılı iş kadınlarından, Cactus Şirketler Grubu sahibi Nurçe Erben, iş insanı Emir Hakan ile geçtiğimiz gün Ruins Bodrum'da gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler.

Bodrum'da görkemli düğün

Turizm sektörünün en genç ve başarılı iş kadınlarından, Cactus Şirketler Grubu sahibi Nurçe Erben, iş insanı Emir Hakan ile geçtiğimiz gün Ruins Bodrum'da gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler.

Bodrum'da görkemli düğün
İtalyan Toskana konseptiyle yemyeşil selvi agaclari arasinda hazırlanan özel gecede Nurçe Erben, Berta markalı gelinliği ile göz kamaştırdı, eşi Emir Hakan da Hakkı Tosyalı imzalı bir smokin tasarımı tercih etti.

Bodrum'da görkemli düğün
Nedimeleri pastel sarı tonlarındaki elbiseleriyle, bestmanleri ise siyah smokin konseptleriyle giyindiler.

Bodrum'da görkemli düğün
Davetliler, yılın en şık düğününde Yaşar şarkılarıyla coştu. Şarkıcı, gece boyunca zengin bir repertuarla unutulmayacak bir performansa imza attı. "Nara" şarkısını kendisi de bir sanatçı olan Nurçe Erben ile Yaşar birlikte söylediler.

Bodrum'da görkemli düğün
Yeni nesil bir düğün konsepti: klasik düğünlerden farklı olarak, ressamların ve karikatüristin canlı resim çizdiği, Italyan bir food court ve retro fotoğraf makinasi deneyimleri yaratılan, misafirlerin eğlenceye doyamadığı bir gece oldu.

Bodrum'da görkemli düğün
Geceye katılan davetliler arasında Ümit Besen, Aslı Mavitan, Nil Uzun, Özlem Yılmaz, Bilge Öztürk gibi iş dünyası, cemiyet ve magazin camiasından ünlü isimler vardı.

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