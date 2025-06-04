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Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu

Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu

Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu

La Bohemme Bodrum çatısı altında hayat bulan Savor Bodrum, Michelin yıldızlı Fransız şef Fabrice Amar önderliğinde gastronomiyi sanata dönüştüren sofistike bir deneyim sunuyor.

 Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu

Fabrice Amar, mutfakta yalnızca teknik ustalığıyla değil, anlattığı hikâyelerle de var olan bir şef.

 Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu

Fransa’dan başlayarak Miami ve Bangkok gibi dünyanın önde gelen gastronomi duraklarında edindiği deneyimi, şimdi Bodrum’un duyusal zenginliğiyle harmanlıyor.

 Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu


Savor Bodrum’un menüsü; yerel tatların incelikle işlenip dünya mutfaklarının zarafetiyle buluştuğu, sezgisel bir mutfak anlatısı. Bodrum’un doğasından ilham alan, Akdeniz’in tazeliğini ve Fransız mutfağının rafineliğini yansıtan bu menü; rafine ama sıcak bir çizgide ilerliyor.

 Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu


Her tabakta yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda denizin tuzu, güneşin dokunuşu ve toprağın sesi hissediliyor.

 Bodrum’da duyulara hitap eden bir lezzet yolculuğu

La Bohemme Bodrum’un “casual fine dining” konseptiyle kusursuz bir uyum yakalayan mekân; özel akşam yemeklerinden kutlama sofralarına kadar her anı bir ritüele dönüştürüyor. Estetik, sadelik ve samimiyetin buluştuğu geniş terasında, rüzgârın tabaklara fısıldadığı akşamlarda yalnızca damağınıza değil, belleğinize de iz bırakıyor.

 

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