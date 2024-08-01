Bodrum’da çifte kutlama

Türk müziğinin eşsiz sesli efsane assolisti Kamuran Akkor, yıllar sonra büyük bir sürprize imza atarak pop müziği şarkısı seslendirdi. Müzik listelerinde genç hayranlarının beğenisiyle her geçen gün yeni bir şarkısı zirveye taşınan ünlü assolist, “Beni Bi’ Sal” adlı şarkısına yönetmenliğini Erkan Nas’ın yaptığı bir de klip çekimi yapılmıştı.

Klibi ile birlikte şarkısı dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayına giren sanatçı şarkısı ile ilgili olarak olumlu geri dönüşler aldığını ve şarkının beğenildiğini söyledi. Yapımcılığını Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan’nın üstlendiği, söz ve müziği ise Mustafa Arapoğlu’na ait “Beni Bi’ Sal” adlı yepyeni şarkının yaza damga vuracağını söyleyen Kamuran Akkor, “Gençler ve tüm müzikseverler şarkıyı çok sevecekler” diyerek iddialı konuştu.

Şarkısını stüdyoda okuyup klip çekimlerini de tamamlayan sanatçı ailesi ile birlikte Bodrum’a tatile gitti. Tatilde yorgunluk atan Kamuran Akkor yeni şarkısının piyasaya çıkışının doğum gününe denk gelişi ile çifte kutlama yaptı. Bodrum Ortakent Yahşi’deki Ali’s restaurantta kızı Menekşe Uçaroğlu Şenay, damadı Onur Şenay, torunu Cengiz Orhonlu’nun yanı sıra aile dostları Alaattin Atalay eşi Reyhan Atalay ile Ali Küçükduman’da ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadılar.

Pastasını keserken restoranda bulunan hayranlarından da büyük ilgi gören Kamuran Akkor “Beni sevenlerle birlikte olmak çok keyifli. Dinleyenlerim de beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Doğum günü nedeniyle yaşımı soranlarda var. Biz sanatçılar ister kadın ister erkek olsun yaşımızı hep hissettiğimiz yaş olarak söyleriz. Bu sanatçıyı motive eder, diri tutar. Ben de kendimi otuzlu yaşlarda hissediyorum, enerjim ve ruhum böyle diyor” dedi.

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