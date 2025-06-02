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Bodrum’da bayram coşkusu başlıyor!

Bodrum’da bayram coşkusu başlıyor! İşte detaylar...

Bodrum’da bayram coşkusu başlıyor!

Bayram tatilinde Bodrum’da müzik ve eğlencenin kalbi La Bohemme Bodrum’da atacak. 5–8 Haziran tarihleri arasında Ortakent’in eşsiz doğasında, denize sıfır konumda yer alan mekan, dört gece boyunca dopdolu bir bayram programıyla misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

 


Bodrum’un sofistike ruhunu yansıtan La Bohemme Bodrum, bayram boyunca farklı müzik tarzlarını bir araya getirerek her geceyi bambaşka bir atmosferle taçlandıracak. Gün batımından gece yarısına uzanan bu müzik yolculuğunda sahne alacak isimler ise dikkat çekiyor.

Bodrum’da bayram coşkusu başlıyor!

5 Haziran Perşembe akşamı sahne, enerjisiyle fark yaratan YOL Project’in olacak.

Bodrum’da bayram coşkusu başlıyor!
6 Haziran Cuma günü ise Emir Ersoy ve Orkestrası zarafeti ve ritmiyle geceye damga vuracak.

Bodrum’da bayram coşkusu başlıyor!
7 Haziran Cumartesi, Single Ladies grubu sahneye çıkarak dans ve eğlencenin dozunu zirveye taşıyacak.


8 Haziran Pazar akşamı ise tempoyu NARKOZ yükseltecek ve bayramın kapanışı coşkulu bir finalle gerçekleşecek.

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