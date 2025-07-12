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Bodrum'da artık lahmacundan bahsedilmiyecek

Bodrum'da artık lahmacundan bahsedilmiyecek

Bodrum'da artık lahmacundan bahsedilmiyecek

Son yıllarda yaz sezonlarında sıkça gündeme gelen “Bodrum çok pahalı” algısına bir yanıt da Bodrum’un sevilen turizm işletmecilerinden geldi.

 Bodrum'da artık lahmacundan bahsedilmiyecek

Özellikle “lahmacun 2 bin 000 TL” haberleriyle gündem olan Bodrum fiyatları, hem sosyal medyada hem de haber bültenlerinde geniş yer bulurken, Palmalife Otel’in işletmecisi iş insanı Fikret Yılmazel’den dikkat çeken bir hamle geldi.

 Bodrum'da artık lahmacundan bahsedilmiyecek

Yılmazel, işletmesine bağlı beach alanında lahmacun metaforunun artık tamamen ortadan kaldırılması için lahmacunun müşterilerine tamamen ücretsiz olarak sunulacağını açıkladı. Bu çıkışın altında yatan nedenin, her yıl lahmacun üzerinden algı yaratılarak tüm Bodrum’un çok pahalı olduğu gündeme taşınıyor.

 Bodrum'da artık lahmacundan bahsedilmiyecek

Radyo D’den İrfan Aslanhan’a (Dada) konuk olan iş insanı Fikret Yılmazel, Bodrum’un yalnızca yüksek fiyatlı mekanlarla anılmasının bölge turizmine zarar verdiğini vurgulayarak, “Bu tarz abartılı fiyat haberleri, Bodrum’daki tüm işletmeleri kapsamaz. Fiyatlar lokasyona, konsepte, hizmet kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Biz ise bu algıyı kırmak adına sembolik bir adım attık" dedi.

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