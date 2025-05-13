 Bodrum'a Yunan esintisi geliyor!

7 yılı aşkın süredir Dubai'den St. Tropez'e, dünyanın 8 farklı ülkesinde popüler olan Yunan konsept eğlence markası OPA, bu sezon Yalıkavak Marina’da kapılarını açıyor.

Dünya mutfağı, Türk ve Yunan mutfağının lezzetlerini harmanlayan özel menüsüyle dikkat çeken OPA, sadece damaklara değil, eğlence anlayışına da iddialı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Tabakların kırıldığı, geleneksel Yunan danslarıyla tempoyu yükselten dans şovları ve ünlü DJ performanslarıyla OPA, Bodrum’un en çok konuşulan mekanlarından biri olacak gibi görünüyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, açılış gecesi tam anlamıyla yıldızlar geçidine sahne olacak. İş, sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü ismin davetliler arasında olacağı gecede, sürpriz performanslar ve özel şovlar da yapılması bekleniyor.

Hatta bazı ünlü isimlerin, mekanın müdavimi olacağı şimdiden konuşuluyor.

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