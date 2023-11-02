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SnobMagazin.com

BMD’ye katıldı

CEO’luğunu, perakende sektörünün başarılı isimlerinden Şahin Demir’in yaptığı Ecrou, Birleşmiş Markalar Derneği’nin yeni üyesi oldu.

BMD’ye katıldı

CEO’luğunu, perakende sektörünün başarılı isimlerinden Şahin Demir’in yaptığı Ecrou, Birleşmiş Markalar Derneği’nin yeni üyesi oldu.

 BMD’ye katıldı

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sinan Öncel’in üstlendiği BMD, bir açıklama yayınlayarak, Ecrou Ailesi’ne “Aramıza Hoş Geldiniz” dedi. 2017 yılında kurulan güzellik, sağlık, giyim, ev, yaşam, moda, tekstil, aksesuar, hobi, kırtasiye, dijital aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Ecrou, 24 Ekim 2023 tarihi itibariyle derneğin 204’üncü üyesi ve 507’inci markası oldu.

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