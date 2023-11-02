 BMD’ye katıldı

CEO’luğunu, perakende sektörünün başarılı isimlerinden Şahin Demir’in yaptığı Ecrou, Birleşmiş Markalar Derneği’nin yeni üyesi oldu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Sinan Öncel’in üstlendiği BMD, bir açıklama yayınlayarak, Ecrou Ailesi’ne “Aramıza Hoş Geldiniz” dedi. 2017 yılında kurulan güzellik, sağlık, giyim, ev, yaşam, moda, tekstil, aksesuar, hobi, kırtasiye, dijital aksesuar sektöründe faaliyet gösteren Ecrou, 24 Ekim 2023 tarihi itibariyle derneğin 204’üncü üyesi ve 507’inci markası oldu.

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