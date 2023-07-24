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SnobMagazin.com

Blue Beetle filminden yeni görüntüler!

Bilimkurgu ve aksiyon severlerin merakla beklediği Blue Beetle filmi için geri sayım başladı. Filmin beyazperdede seyircisiyle buluşmasına sayılı günler kala, yeni posteri ve yeni görüntüleri paylaşıldı. Üniversiteden yeni mezun genç Jaime Reyes’in uzaylı bir gübre böceği bulmasıyla sonsuza dek değişen hayatını konu alan Blue Beetle, 18 Ağustos’ta ülkemizde vizyona girecek.

Blue Beetle filminden yeni görüntüler!

DC evreninin en sevilen süper kahramanlarından biri olan Blue Beetle filminin yeni posteri ve görüntüleri paylaşıldı.

Yönetmenliğini Charm City Kings ve The Farm filmleriyle tanınan Angel Manuel Soto'nun yaptığı, senaryosunu Gareth Dunnet-Alcocer’in kaleme aldığı Blue Beetle, üniversiteden yeni mezun olup evine dönen Jaime Reyes’in (Xolo Maridueña) beklenmedik bir şekilde uzaylı biyoteknolojisinin kadim bir objesine dönüşmesini konu alıyor.  

Blue Beetle filminden yeni görüntüler!

Jaime Reyes geleceği için özlem dolu bir şekilde evine döner ancak evinin tam olarak bıraktığı gibi olmadığını fark eder. Jaime dünyadaki amacını ararken, kendisini beklenmedik bir şekilde uzaylı biyoteknolojisinin kadim bir objesine, yani Scarab'a sahip olarak bulur. Scarab, simbiyotik taşıyıcı olarak Jaime'yi seçtiğinde, ona olağanüstü ve öngörülemeyen güçlere sahip inanılmaz bir zırh verir. Ve Jamie Süper Kahraman Blue Beetle hâline gelirken de kaderi sonsuza dek değişir.

Başrolünde Cobra Kai dizisi ile tanınan Xolo Maridueña’ın yer aldığı filmde Maridueña’ya Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine , Raoul Max Trujillo, George Lopez ve Oscar ödüllü Susan Sarandon eşlik ediyor. Filmde ayrıca ‘American Horror Stories’ dizisinde ve ‘Hocus Pocus 2’ filminde rol alan genç oyuncu Belissa Escobedo ve Amerika’da ‘What We Do in the Shadows’ dizisi ile tanınan başarılı oyuncu Harvey Guillén rol alıyor. 

Blue Beetle filminden yeni görüntüler!

Blue Beetle filminin yapımcılığını John Rickard ve Zev Foreman yürütürken, Walter Hamada, Galen Vaisman ve Garrett Grant de başyapımcılığını üstleniyor. Yönetmenin kamera arkasındaki yaratıcı ekibinde Midsommar ve Hereditary filmlerinin de görüntü yönetmenliğini yapan Pawel Pogorzelski, yapım tasarımcısı John Billington ve kurgucu Craig Alpert yer alıyor. 

Kostüm tasarımını ‘Jojo Rabbit’ ve ‘Thor’ filmlerinin de kostüm tasarımcısı olan Oscar adayı Mayes C. Rubeo’in yaptığı Blue Beetle’ın görsel efekt sorumlusu Kelvin McIlwain ve bestecisi Bobby Krlic.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Blue Beetle, 18 Ağustos’ta vizyona giriyor.

 

 

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