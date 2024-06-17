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Black Pumas 2 Temmuz’da Zorlu PSM’de

Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi ile yazın coşkusu Temmuz ayında da devam ediyor.  

Black Pumas 2 Temmuz’da Zorlu PSM’de

Son zamanların en heyecan verici gruplarından olan ve “Colors” şarkısıyla listeleri altüst eden, Psychedelic Soul’un güçlü sesi Black Pumas, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 2 Temmuz’da Zorlu PSM’de ilham verici bir konser gerçekleştirmeye geliyor. 

İlk albümlerini yayınladıkları yıldan beri “Yılın Albümü” ve “En İyi Yeni Sanatçı” dahil tam yedi Grammy ödülüne aday olan, gökyüzünün reklerinden ilham alan “Colors” isimli parçalarıyla çıktıkları müzik serüveninin başında müzikseverlerin ilgisini toplayan ve 2017’de vokalist/söz yazarı Eric Burton ve gitarist/prodüktör Adrian Quesada’nın Texas’ta bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Black Pumas, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 2 Temmuz’da sahne almaya hazırlanıyor.  

Black Pumas 2 Temmuz’da Zorlu PSM’de

Quesada'nın prodüktörlüğünü ve Burton'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, merakla beklenen ikinci albümleri “Chronicles of a Diamond”ı Ekim 2023’te piyasaya süren, psychedelic soul türünün günümüzdeki en kuvvetli temsilcilerinden biri olan Black Pumas, güçlü, tutkulu ve ilham verici şarkılarını dinleyicilerle buluşturmak üzere PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 2 Temmuz’da Turkcell Sahnesi’ne geliyor. 

PSM Loves Summer by %100 Müzik: Black Pumas etkinliğinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr’de. 

Kapı Açılış: 20.30

Black Pumas: 21.30

 

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