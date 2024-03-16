Bkm Mutfak’ın yeni restaurantı Kadıköy’de açıldı

2024’ün Ocak ayında kapılarını açan Kadıköy’ün tarihi Kadife Sokak’ındaki yeni nesil restaurant Bkm Mutfak Kadıköy, şef İhsan Can Öztürk’ün imza attığı zengin menüsüyle yerli yabancı misafirlerini ağırlıyor.

LEZZETLERİN İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Restaurant kapasitesi 100, komedi kulüp olarak 75 kişiye hizmet veren mekânda, ki menülerin isimleri de lezzetleri kadar akılda kalıyor.

Dünya mutfağından lezzetler, “Vizontele”, “Ekşi Elmalar”, “Organize İşler”, “Mükremin”, “Ateşböceği” ve “İnci Taneleri” isimleriyle menüde müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Lezzet ve eğlence tutkunlarının yeni buluşma noktası Bkm Mutfak Kadıköy’ü mutlaka radarınıza alın.

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