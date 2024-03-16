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Bkm Mutfak’ın yeni restaurantı Kadıköy’de açıldı

Yılmaz Erdoğan’ın önderliğinde, 2012’de Bkm Mutfak Çarşı, 2017’de Bkm Mutfak Uniq’te kapılarını açan restaurant ve komedi kulüp olarak hizmet veren Bkm Mutfak şubelerine bir yenisini daha ekledi.  

Bkm Mutfak’ın yeni restaurantı Kadıköy’de açıldı

2024’ün Ocak ayında kapılarını açan Kadıköy’ün tarihi Kadife Sokak’ındaki yeni nesil restaurant Bkm Mutfak Kadıköy, şef İhsan Can Öztürk’ün imza attığı zengin menüsüyle yerli yabancı misafirlerini ağırlıyor. 

Bkm Mutfak’ın yeni restaurantı Kadıköy’de açıldı

LEZZETLERİN İSİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR 

Restaurant kapasitesi 100, komedi kulüp olarak 75 kişiye hizmet veren mekânda, ki menülerin isimleri de lezzetleri kadar akılda kalıyor.

Bkm Mutfak’ın yeni restaurantı Kadıköy’de açıldı

Dünya mutfağından lezzetler, “Vizontele”, “Ekşi Elmalar”, “Organize İşler”, “Mükremin”, “Ateşböceği” ve “İnci Taneleri” isimleriyle menüde müşterilerin beğenisine sunuluyor. 

Bkm Mutfak’ın yeni restaurantı Kadıköy’de açıldı

Lezzet ve eğlence tutkunlarının yeni buluşma noktası Bkm Mutfak Kadıköy’ü mutlaka radarınıza alın.

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