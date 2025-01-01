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BKM’den 2025’in ilk filmi

BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’ yeni yılın ilk gününde sinema salonlarındaki yerini aldı.

BKM’den 2025’in ilk filmi

‘Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü’ ile tanışmaya hazırlanın… 

BKM’den 2025’in ilk filmi

‘Tur Rehberi’ bilinen tüm rehberleri unutturacak. Cem Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri seyircileri eğlenceli bir tura çıkartırken yolda başına gelenler hem güldürüyor hem de umut veriyor.

BKM’den 2025’in ilk filmi

 

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