BKM’den 2025’in ilk filmi

‘Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü’ ile tanışmaya hazırlanın…

‘Tur Rehberi’ bilinen tüm rehberleri unutturacak. Cem Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri seyircileri eğlenceli bir tura çıkartırken yolda başına gelenler hem güldürüyor hem de umut veriyor.

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