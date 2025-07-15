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BKE Restoranlarında serinleten kampanya

BKE Restoranlarında serinleten yaz kampanyası!

BKE Restoranlarında serinleten kampanya

Türkiye genelindeki tüm Bursa Kebap Evi restoranlarında, yazın enerjisini sofralara taşıyan özel bir kampanya başladı. Her yıl 13 ülkede, 150 şubesiyle milyonlarca misafirine unutulmaz tatlar sunan BKE, yaz mevsimine özel hazırladığı menüsüyle hem serinletiyor hem de lezzet şöleni yaşatıyor.

 BKE Restoranlarında serinleten kampanya

Kampanya kapsamında, mangalda özenle pişirilen tavuk pirzola ve buz gibi Coca-Cola’dan oluşan enfes menü sadece 299 TL! Misafirlerine kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunma anlayışıyla hazırlanan bu özel menü, yaz aylarında hafif ama doyurucu bir lezzet arayanların favorisi olmaya aday.

1 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, yalnızca restoran içi servislerde uygulanacaktır. Paket servis ve online siparişler kampanya kapsamına dahil değildir.

Yazın sıcak günlerinde serinletici bir mola vermek ve mangal lezzetinin tadını çıkarmak isteyen herkes, en yakın Bursa Kebap Evi restoranına davetli!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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