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Birkan Sokullu ve sevgilisi detoks kampına girdi

Sevilen aktör Birkan Sokollu ve şimdilerde drama eğitimleri alarak oyunculuk kariyerine hazırlanan sevgilisi Eda Gürkaynak yeni projeleri öncesi Avusturya’nın meşhur sağlıklı yaşam merkezi VIVAMAYR Maria Wörth’e giderek detoks kampına girdi.

Birkan Sokullu ve sevgilisi detoks kampına girdi

Yoğun çekim temposuna başlamadan önce bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve zihinsel olarak arınmak için VIVAMAYR’ı tercih eden ünlü çift, göl kenarında kitap okurken ve orman yürüyüşlerinde geçirdikleri huzurlu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Birkan Sokullu ve sevgilisi detoks kampına girdi

Pek çok dünya starının da müdavimi olduğu VIVAMAYR Maria Wörth’te aynı tarihlerde bulunan Elizabeth Hurley’de bikinili pozları ile formunu koruduğunu cesurca paylaştı. 52 yaşındaki yıldız her yıl VIVAMAYR Maria Wörth’e en az bir kez giderek sağlıklı yaş almak için kampa giriyor.

Birkan Sokullu ve sevgilisi detoks kampına girdi

VIVAMAYR’ın diğer müdavimleri arasında Naomi Campbell, Mert Alaş, Tommy Hilfiger, Mischa Barton, Monako prensesi Caroline, Türkiye cemiyet hayatından Alara Koçibey, Biricik Suden, Serenay Sarıkaya, Reha Özcan gibi pek çok isim bulunuyor.

Birkan Sokullu ve sevgilisi detoks kampına girdi

 

 

 

 

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