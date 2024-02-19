  Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in başrolünü paylaştığı 'Romantik Hırsız'ın ilk fragmanı yayınlandı

Herkesin karanlık bir tarafı bulunur, peki aşkta kazanmak uğruna ne kadar “suçlu” bir zevke sahip olunabilir? Netflix, başrollerinde Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç’e, Fırat Tanış ve Ushan Çakır’ın eşlik ettiği yeni filmi Romantik Hırsız’ın ilk fragmanını paylaştı.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, Pelin Karamehmetoğlu tarafından kaleme alınan Romantik Hırsız; aksiyon, aşk ve entrikayı zevk sahibi bir hırsız ile buluşturuyor. Interpol’ün Sanat Suçları Birimi’nde çalışan bir polis memuru olan Alin (Esra Bilgiç), girilmesi imkânsız bir müzeden tabloları çalan hırsızın peşine düşer, fakat hırsızın geçmişte evlenmeyi planladığı milyoner Güney Arat (Birkan Sokullu) olduğunu keşfedince görevi ile kalbi arasında zor bir karar alması gerekir.

İzleyicileri eğlenceli bir entrikanın içindeki aşk hikayesine davet eden Romantik Hırsız, tüm dünyayla aynı anda 14 Mart’ta yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

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