Bir süredir birlikte olduğu söylenen Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi.



Akalay, Almanya'nın Köln kentine gitti.



Kurtaş, sevgilisinin karesine gül emojisi koydu.



Çiftin ilişkisi belgelenmiş oldu.

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