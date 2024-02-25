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Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi. İşte detaylar...

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi

Bir süredir birlikte olduğu söylenen Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi
Akalay, Almanya'nın Köln kentine gitti.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi
Kurtaş, sevgilisinin karesine gül emojisi koydu.

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi
Çiftin ilişkisi belgelenmiş oldu.

 

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