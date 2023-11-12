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Birce Akalay, hayranlarını korkuttu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, hayranlarını korkuttu. İşte detaylar...

Birce Akalay, hayranlarını korkuttu

Bir Derdim Var dizisiyle ekrana dönen Birce Akalay, hayranlarını korkuttu.

Birce Akalay, hayranlarını korkuttu
Oyuncunun yüzünde uçuk ve sivilceler çıktı.

Birce Akalay, hayranlarını korkuttu
Akalay, yüzünü Instagram'dan paylaştı.

 Birce Akalay, hayranlarını korkuttu

Oyuncu, "Son kareyi ilk paylaşıyorum zira bu serinin kapağının hakkı sivilceli ve uçuklu yüzümle koskocaman bir öpücük. Çünkü kayıt dediğimizin ilk haftasından bu kare. Yüzüm heyecandan ve stresten açan çiçeklerle dolu biraz. Ama gerçek. siz bir de sete sorun başka neler oldu neler! Neyse... Sevgili dostlar, yayından sonra ancak gelebiliyorum kendime. Bu heyecanımla unuttuğum dostlarım olduysa lütfen beni affedin. Bugüne kadar birçok değerli projede varoldum. Ancak ilk defa peşembe akşamı yayını izledikten sonra uzun süre gözyaşlarıma hakim olamadım. Benim için Bir Derdim Var’ın neden böyle hissettirdiğini çok yakınımdaki dostlarım bilirler elbette. Hayatımda hiç yüzünü görmediğim, hiç ama hiç tanımadığım ya da tanışamayacağım çocuklara, gençlere,insanlara dokunabilmek, onlara biraz olsun derdimizi anlatabilmek şansına erişebilmiştim sonunda. Bunun benim için anlamı paha biçilemez işte" dedi.

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