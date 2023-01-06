Birce Akalay'dan Flaş Serdar Bilgili Açıklaması

Birce Akalay , iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere değindi.

İkilinin, arkadaş grubuyla Mardin'e gittiği Mardin'deki fotoğrafları aşk iddialarının çıkmasına sebep olmuştu.

Akalay, "Serdar Bilgili benim çok yakından tanıdığım bir arkadaşım. Yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Bu kadar basit bir şey değil, hepimizin ailesi var" dedi.

BİRCE AKALAY KİMDİR? Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir. Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı. BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI 38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Levendoğlu ile yapmıştır. Ancak bu evlilikte çok uzun sürmemiştir.

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