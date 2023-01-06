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Birce Akalay'dan Flaş Serdar Bilgili Açıklaması

Son dönemde adı birçok kişiyle anılan ünlü oyuncu, son olarak Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Birce Akalay, konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte haberin detayları...

Birce Akalay&#039;dan Flaş Serdar Bilgili Açıklaması

Birce Akalay, iş insanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere değindi.
Birce Akalay&#039;dan Flaş Serdar Bilgili Açıklaması
İkilinin, arkadaş grubuyla Mardin'e gittiği Mardin'deki fotoğrafları aşk iddialarının çıkmasına sebep olmuştu.
Birce Akalay&#039;dan Flaş Serdar Bilgili Açıklaması
Akalay, "Serdar Bilgili benim çok yakından tanıdığım bir arkadaşım. Yalnız olduğum için bazen böyle haberler çıkabiliyor. Bu kadar basit bir şey değil, hepimizin ailesi var" dedi.

Birce Akalay&#039;dan Flaş Serdar Bilgili Açıklaması

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI

38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Levendoğlu ile yapmıştır. Ancak bu evlilikte çok uzun sürmemiştir.

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