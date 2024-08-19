Birand Tunca ve Lucas Torreira akşam yemeğinde

Ayazın Sonu Güneş dizisinde rol alan televizyonların yeni yıldızı Birand Tunca, önceki akşam Etiler'deki Beca'da yakın arkadaşı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile birlikte görüntülendi.



Tunca ve Torrerira birlikte kapıda sohbet etti. Ardından mekana giren iki arkadaş, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan beraber ayrıldı.

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