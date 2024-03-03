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Birand Tunca'nın acı günü

Birand Tunca'nın acı günü

Birand Tunca'nın acı günü

Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, hayatını kaybetti.

 Birand Tunca'nın acı günü

Oyuncu haberi Instagram'dan duyurdu.

Birand Tunca'nın acı günü
Tunca, "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" diye yazarak, acı haberi duyurdu.

Birand Tunca'nın acı günü
Oyuncu daha sonra cenaze bilgilerini de paylaştı.

Birand Tunca'nın acı günü
Tunca, "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

 

 

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