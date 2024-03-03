 Birand Tunca'nın acı günü

Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, hayatını kaybetti.

Oyuncu haberi Instagram'dan duyurdu.



Tunca, "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" diye yazarak, acı haberi duyurdu.



Oyuncu daha sonra cenaze bilgilerini de paylaştı.



Tunca, "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.

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