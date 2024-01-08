Biran Damla Yılmaz siyahlar içinde

Öğlen saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre mağazaları gezip alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen başarılı oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi.

Çok yakında yayına girecek yeni dizisi ‘Kopuk’ hakkında konuşan güzel oyuncu, “Hepimiz çok heyecanlıyız yeni dizimiz yakında seyircimizle buluşacak, güzel geri dönüşleri bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı. Biran Damla Yılmaz’ın makyajsız güzelliği sevenleri tarafından beğeni toplarken, siyahlar içerisindeki şık AVM kombini ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.