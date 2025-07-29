Biran Damla Yılmaz, evleniyor.

1.5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın ile aşk yaşayan oyuncu, yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı ve yüzüğünün fotoğrafını “Evet dedim” mesajıyla yayınladı.

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