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Biran Damla Yılmaz evleniyor

Biran Damla Yılmaz iş insanı sevgilisi Abdurrahman Aydın ile evleniyor

Biran Damla Yılmaz evleniyor

Biran Damla Yılmaz, evleniyor.

 Biran Damla Yılmaz evleniyor

1.5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın ile aşk yaşayan oyuncu, yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı ve yüzüğünün fotoğrafını “Evet dedim” mesajıyla yayınladı.

Biran Damla Yılmaz evleniyor

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