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'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti. İşte detaylar...

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti

Bir yıldır hazırlık süreci devam eden, hikâyesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla sezonun en çok konuşulacak en iddialı yapımı ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisi için geri sayım başladı.

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti
TRT 1 ekranlarına 90’ları getirecek olan ‘Bir Zamanlar İstanbul’ projesinin kostümlü okuma provası gerçekleşti.

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti
Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir Zamanlar İstanbul Dizisi’nin” kısa süre sonra izleyicileririyle buluşturacakları müjdesini vererek “Bir Zamanlar İstanbul dizimizin okuma provasını gerçekleştirdik. Modern Köroğlu hikayesini anlatacağımız dizimizin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çok yakında güçlü hikayemiz ve muhteşem oyuncu kadromuzla izleyicimizle buluşacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

 'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti

SEZONUN EN İDDİALI PROJESİ
Okuma provasında yeni kuşağın başarılı temsilcileri dizinin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan, Alina Boz’un dışında Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer de bulundu.

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti
Çağdaş bir Köroğlu destanı olarak hazırlanan “Bir Zamanlar İstanbul”, kurulan müthiş dünyası, iddialı oyuncu kadrosu, akılda kalacak sahneleri, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak.

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait, yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. “Bir Zamanlar İstanbul” 90’lı yılların İstanbul’unda geçen hikâye, izleyiciyi büyük bir aşk hikayesi ve adalet arayışıyla buluşturacak.

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti
BİR YANDA MISRALAR, BİR YANDA MERMİLER
“Bir Zamanlar İstanbul”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi bir gencin mafya dünyasına girip bütün dengeleri değiştirme ve kahramanlaşma öyküsünü konu alıyor.

'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti
Güzel oyuncu Alina Boz ise; “Bir Zamanlar İstanbul”da gözü pek ve cesur “gazeteci Seher” rolüne hayat verecek.

 'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti

90’lı yıllarda geçen dizide yolları üniversitede kesişen Ali (Cihangir Ceyhan) ile Seher (Alina Boz)’in hikâyesi etkili bir dille ekrana taşınacak.

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