 'Bir Zamanlar İstanbul'un ilk okuma provası gerçekleşti

Bir yıldır hazırlık süreci devam eden, hikâyesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla sezonun en çok konuşulacak en iddialı yapımı ‘Bir Zamanlar İstanbul’ dizisi için geri sayım başladı.



TRT 1 ekranlarına 90’ları getirecek olan ‘Bir Zamanlar İstanbul’ projesinin kostümlü okuma provası gerçekleşti.



Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bir Zamanlar İstanbul Dizisi’nin” kısa süre sonra izleyicileririyle buluşturacakları müjdesini vererek “Bir Zamanlar İstanbul dizimizin okuma provasını gerçekleştirdik. Modern Köroğlu hikayesini anlatacağımız dizimizin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çok yakında güçlü hikayemiz ve muhteşem oyuncu kadromuzla izleyicimizle buluşacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SEZONUN EN İDDİALI PROJESİ

Okuma provasında yeni kuşağın başarılı temsilcileri dizinin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan, Alina Boz’un dışında Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer de bulundu.



Çağdaş bir Köroğlu destanı olarak hazırlanan “Bir Zamanlar İstanbul”, kurulan müthiş dünyası, iddialı oyuncu kadrosu, akılda kalacak sahneleri, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak.



Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait, yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. “Bir Zamanlar İstanbul” 90’lı yılların İstanbul’unda geçen hikâye, izleyiciyi büyük bir aşk hikayesi ve adalet arayışıyla buluşturacak.



BİR YANDA MISRALAR, BİR YANDA MERMİLER

“Bir Zamanlar İstanbul”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi bir gencin mafya dünyasına girip bütün dengeleri değiştirme ve kahramanlaşma öyküsünü konu alıyor.



Güzel oyuncu Alina Boz ise; “Bir Zamanlar İstanbul”da gözü pek ve cesur “gazeteci Seher” rolüne hayat verecek.

90’lı yıllarda geçen dizide yolları üniversitede kesişen Ali (Cihangir Ceyhan) ile Seher (Alina Boz)’in hikâyesi etkili bir dille ekrana taşınacak.

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