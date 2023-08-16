Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı?

Selin Genç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Yaz tatilinden dönen oyuncu, "Güneşlenmeyi sevmiyorum. Olabildiğince beyaz kalmayı istiyorum" dedi.



'Tabii' dizisinde yer alan Genç, "Rusça ve Azerice konuştuğum bir işti. Azeri bir kadını oynuyordum. Oyunculuk olarak çok verim aldım. Dolu bir işti. Azerice ders aldım. Bazı sahneleri Rusça yazdım. Rusça yazmak konuşmaktan daha zor. Rusça kolay öğrenilmiyor. İşin bütününde Azerice konuştum. Azerice inanılmaz güzel bir dil" diye konuştu.



Rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi için Genç, "Halen yankıları sürüyor. İtalya'ya davet edildik. İtalya'da ses getiriyor. Önemli bir hayran kitlemiz var. Ekim gibi oraya gideceğiz. Dört sene Adana'da yaşadıM. Fahri Adanalıyım" şeklinde konuştu. Oyuncu, yeni sezon görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.