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Bir yemek deneyiminden daha fazlasını arıyorsanız, Azdur Ocakbaşı sizi bekliyor

Lezzet ve eğlencenin kesiştiği noktada sizi bekleyen bir hazine var. Şişli’nin tarihi sokaklarında, eğlence ve lezzetin kusursuz senfonisini sunan AZDUR Ocakbaşı, siz değerli misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bir yemek deneyiminden daha fazlasını arıyorsanız, Azdur Ocakbaşı sizi bekliyor

 

Bomonti'deki Mercure Hotel'in bünyesinde konumlanan bu özel mekan, eşsiz yemekleri, canlı müzik performansları ve sıcak atmosferi ile şehrin yeni buluşma noktası olmayı vaat ediyor. Sektörün önemli isimlerinden Neslihan Tomruk'un engin tecrübesi ve Kubilay Açıkgöz'ün yenilikçi vizyonuyla şekillenen AZDUR, bayramdan itibaren yeni bir gastronomi hikâyesi yazmaya aday. 

Bir yemek deneyiminden daha fazlasını arıyorsanız, Azdur Ocakbaşı sizi bekliyor

AZDUR Ocakbaşı - Yeni Nesil Ocakbaşı Meyhanesi

Bir yemeğin, hayatınıza nasıl renk katabileceğini görmeye hazır mısınız? Eskiyle yeninin harmonik dansıyla hazırlanan AZDUR Ocakbaşı menüsü, taş fırınından çıkan sıcak pideler, Balıkesir'den gelen özel etlerle hazırlanan kebaplar, Türk ve Anadolu mutfağının seçkin mezeleri ve anne eli değmişçesine hazırlanan çorbalar ile günün her saati farklı lezzetler tadabileceğiniz bir konsepte sahip. AZDUR Ocakbaşı, lezzetin yanı sıra eşsiz bir eğlence deneyimi de sunarak, ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Her gün müzik, dans ve şovların yer aldığı mekanda, lezzete doymak isteyenler için sessiz sakin sohbet edebileceğiniz özel alanlar da düşünülmüş durumda. 

Bir yemek deneyiminden daha fazlasını arıyorsanız, Azdur Ocakbaşı sizi bekliyor

Sıra Dışı Bir Eğlence Anlayışı!

Kendinizi bambaşka bir dünyanın kapısında bulacaksınız. AZDUR, sadece bir yemek deneyimi sunmakla kalmıyor; her günü bir festival havasına dönüştüren canlı müzik,dj performanlar, dans ve showlarla eğlencenin tanımını yeniden yapılandırıyor. 

Bir yemek deneyiminden daha fazlasını arıyorsanız, Azdur Ocakbaşı sizi bekliyor

Şehrin Kalbine Eğlence Dolu Bir Yolculuk

Şişli'nin tarihi dokusuna modern bir dokunuş katan AZDUR Yeni Nesil Ocakbaşı, kolay ulaşımı ve merkezi konumuyla davetkar bir adres. Bu özel mekan, İstanbul'un kalbinde, lezzet ve eğlence arayanlar için kusursuz bir durak. 

İletişim ve Rezervasyon Bilgileri:

  • Adres: Cumhuriyet Mah. Ergenekon Cd. Sadık Şendil Sk. No:7, Mercure Hotel Bomonti, İstanbul, Türkiye
  • Rezervasyon Numarası: 0533 075 81 82
  • Sosyal Medya: En güncel etkinlikler ve lezzetler için @azdurocakbasi @azdurbomonti hesaplarını takip edin.

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