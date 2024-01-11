  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bir süredir ortalarda görünmeyen Ferdi Tayfur hayranlarına mesaj gönderdi

Bir süredir ortalarda görünmeyen Ferdi Tayfur'dan hayranlarına mesaj geldi. İşte detaylar...

Bir süredir ortalarda görünmeyen Ferdi Tayfur hayranlarına mesaj gönderdi

Ferdi Tayfur, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Ferdi Tayfur hayranlarına mesaj gönderdi
Sanatçı, 'Merak Etme Sen' şarkısındaki, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuz da yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" diyerek, hayranlarına mesak gönderdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sinem Kotil’den çarpıcı pozlar
  Magazin

Sinem Kotil’den çarpıcı pozlar

Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu
  Magazin

Özgü Namal ile Mehmet Ferman Doğan ayrıldı! Doğan'ın ayrılık mesajı gündem oldu

'Hamiyet'in galasına ünlü akını  
  Magazin

'Hamiyet'in galasına ünlü akını  

Rıza Çalımbay, eski takım arkadaşları Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'ın lakaplarını açıkladı! Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Rıza Çalımbay, eski takım arkadaşları Metin Tekin ve Feyyaz Uçar'ın lakaplarını açıkladı! Çok şaşıracaksınız!

Efsane filmi 2 Şubat’ta sinemalarda!
  Magazin

Efsane filmi 2 Şubat’ta sinemalarda!

Oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel, tepkilere ilk kez cevap verdi
  Magazin

Oyunculuğuyla eleştirilen Hande Erçel, tepkilere ilk kez cevap verdi