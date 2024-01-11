Bir süredir ortalarda görünmeyen Ferdi Tayfur hayranlarına mesaj gönderdi

Ferdi Tayfur, bir süredir ortalarda görünmüyordu.



Sanatçı, 'Merak Etme Sen' şarkısındaki, "Toprak olur, taş olurum. Yolunuz da yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" diyerek, hayranlarına mesak gönderdi.

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