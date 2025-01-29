 Bir süre Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy dönüş sebebini açıkladı!

Saadet Işıl Aksoy, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir dönem Amerika'da yaşayan oyuncu, "Orada iş yapsam da burası evimiz dönüp dolaşacağımız yer burası... İşimle ilgili biraz Amerika'da vakit geçirdim ama düşünmüyorum şu an dönmeyi. Buraya gelmemin nedeni kendim ülkem olduğu gerçeği ve buradan kopamadığım için. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum" dedi.



2014 yılında Pamir Kıraner ile Aksoy, 2020 yılında kızı Marisa Gülcan Kıraner'ı kucağına almıştı.

Annelikle ilgili konuşan Aksoy, "Çocuğumla vakit geçirmeyi, yorucu gibi hissetmiyorum. Bence yeni çağda biz anneler yalnız başımıza herşeyi yapmak istiyoruz ama unutuyoruz, biz kalabalıklar içinde büyüdük. Biraz ben de kendi çocuğuma onu sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

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