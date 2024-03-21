Yazının salt harflerden ibaret olmadığını, anlam ve form ilişkisinin tıpkı resimde olduğu gibi yazı sanatında da var olduğunu dile getiren Emrah Yücel’in ilahi kaynaktan gelen mesajlardan yola çıkarak oluşturduğu “Bir Okunmayan Mesajınız Var” isimli sergisi 21 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında DG Art Project’te sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sanatını coğrafyasının renkleriyle işleyen, bu topraklardaki insanların ortak değerlerine dikkat çeken Yazı Ressamı Emrah Yücel, kendisini ve sanatını anlatırken “Bilmenin tercih edilmediği ama ısrarla bilindiğinin iddia edildiği bir zamanda, dünyaya nam salmış metinleri ve inandığım kitabı bıkmadan usanmadan yazıyorum. Yazı salt harflerden ibaret olmayan unutulabilen bir şey. Ben yazıyı resmin içine katarak güçlendiriyor ve izleyiciyi manipüle ediyorum. Bunu yaparken de yazılmaya değer bulduğum uzun metinleri, Kur’an-ı Kerim’den ayetleri ya da tüm Semavi dinlerdeki ortak hikâyeleri insanlara aktarmaya çalışıyorum. Bir bilmecenin içinde renklerin ahengi harflere, kelimelere, cümlelere karışsın istiyorum.” diyor.

Emrah Yücel’in eserlerinde imge ve grafik ile oluşturulan dinamik görsel etkiler; yalnızca cisimselleşmeyen, birbirine yapışan, birbirinin içindenmiş gibi doğan bir bütünlüğü ifade eder. Sanatçı ortak bir düzen anlayışının sonucunda kendine has bir estetik oluşturmuştur. Bu estetik, görselde merkezi perspektifi belirleyen, dinamizmi yaratan, yüzeye ise tüm dengeyi getiren unsurlar olarak karşımıza çıkar.

Sanatçı kullandığı fontları, font düzenlerini ve bunların okunabilirliğini bir matematiksel düzende vermektedir. Bu düzen içinde anlatılan metinle renklerin uyumunu da bir araya getirmekte böylece metni sadece okunur olmaktan çıkarmaktadır. Çünkü genelde okunan bir metin zamanla unutulur. Ama yazı bir resim ögesi içine yerleştiğinde, resmin bir parçası olur ve güçlenir. Bu da izleyicinin gözünde daha güçlü, unutulması daha zor bir fotoğraf olarak kalır. Sanatçının resminde ilginç olan; şekilsi figüratif düzenin hem parçada hem de bütünde anlam içeren ve bir puzzle parçası gibi kurulan estetiği doğurmasıdır.

Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün yaptığı “Bir Okunmayan Mesajınız Var.” adlı sergi 5 Nisan 2024 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.

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