Bir Keribar Fotoğraf belgeselinin galasına yoğun ilgi

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız İzzet Keribar’ın, sanatın ve inceliğin peşinde geçen yaşamını konu alan “Bir Keribar Fotoğrafı”, belgeselinin galası, siyaset, sanat, ve iş hayatından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Yapımcılığını Vildan Mumcu Özol’un üstlendiği, Batuhan Tunçer’in yönetmenliğini yaptığı, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın danışmanlığında Azade Aslan Kalaycı’nın senaryo tasarım ve editörlüğünü üstlendiği ‘Bir Keribar Fotoğrafı” belgeselinin galası, Rixos Tersane İstanbul’da yapıldı. Usta sanatçının kendi anlatımıyla hayat yolculuğunun kilometre taşlarını paylaştığı belgeselin gösterimine, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Vildan Mumcu Özol, Bülent Eczacıbaşı, Coşkun Aral, Nefise Karatay, Gökhan Mumcu, Ceren Aksan, Kerem Cem, Halil İbrahim Ceyhan, Başak Parlak, Güliz Ayla, Gözde Kuyumcu, Yağmur Kalyoncu, Aslıhan Kapanşahin, Ali Aksöz, Özgün Karaman, Ahmet Kayakesen, Neslihan Yavuzcan ve Barış Erbil katıldı.

Türkiye’nin ve dünyanın belleğindeki renkler

İzzet Keribar belgeseli, İkinci Dünya Savaşı’ndan Kore Savaşı’na, 6-7 Eylül olaylarından 1980 darbesine, yakın tarihin pek çok önemli dönüm noktasına bizzat tanıklık etmiş bir fotoğraf sanatçısının portresi...

Onun hikayesi, aynı zamanda 40’lardan bugüne İstanbul’un da resimli bir güncesi. Beyoğlu, Eminönü ve Büyükada üçgeninde geçen, Musevi bir ailenin yaşamı üzerinden dönemin siyasi iklimi ile sosyolojik dönüşümünü de gözler önüne seren bir biyografi... Ve yakın tarihin, küçük bir ailenin mikro evrenine yansıyan bir özeti…

Fotoğraf makinesiyle 70’ten fazla ülke gezen ama en çok Türkiye'yi sevdiğini söyleyen, en zor dönemlerde dahi asla İstanbul’u terk etmeyi düşünmeyen ve 2 milyona yakın fotoğrafıyla hem Türkiye’ye, hem de dünyaya dair değerli bir bellek oluşturan İzzet Keribar, 88’inci yaşını hala “bu ülkeye nasıl faydalı olurum?” sorusunun izinde, deneyimlerini gençlere aktarmak için çalışarak geçiriyor.

Yapımcılığını Vildan Mumcu Özol ile Gökhan Mumcu'nun üstlendiği belgeselin yönetmeni Batuhan Tunçer. Görüntü yönetmenleri Aydın Kapancık ve Barış Kılınç. Müziklerini Murat Tuğsuz’un yaptığı, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral’ın danışmanlığında, Azade Aslan Kalaycı’nın senaryo tasarım ve editörlüğünü üstlendiği ‘Bir Keribar Fotoğrafı”, sanatçının kendi anlatımıyla ekrana yansıyan, sanatın ve inceliğin peşinde geçen bir ömrü, zamanın duraklarından geleceğe uzanan bir yolculuğun izlerini izleyiciye aktarıyor.

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