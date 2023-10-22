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Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! İşte detaylar...

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman, açıklama yaptı.

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar
Oyuncu, Instagram'dan kendisini savundu.

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar
Yaman, "Benim hayranlarımla aram çok iyi, hatta o kadar iyi ki o bile zamanında rahatsız etti sizi, problem hayranım olmayan hayran adı altında tacizci terbiyesizlerle... Biliyorum seviyorsunuz öncesini bilip bilmeden ahkam kesmeyi, skandal gibi görünen bir şey olsa da ağzımıza geleni söylesek diye pusuda beklemeyi...
Burda aylardır yaptığım yüzlece hayır işinden, güzelliklerden haberi bile olmayan tipler gelmiş ordan beni eleştiriyor, burdakileri bile rahatsız etmedi bu konu herkes beni savundu da size ordan ne oluyor, yetmedi mi ordaki mevzularla magazinler de bana kadar uzanıyorsunuz? Kendi dertlerinizle ilgilenin bi de beni kendinize dert etmeyin, beni tanımadıktan veya yanlış tanıdıktan sonra ne sevin ne de takip edin. Benle ilgili bi duygunuz olmasına gerek de yok. İşinize bakın. Türkçe paylaşım yapmıyor diye de eleştiriliyordum, alın yaptım. Görüşmemek üzere..." diye yazdı.

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar

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