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Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!

Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte detaylar...

Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!

Snob Magazin'in haberine göre; Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan, yıllar sonra ortaya çıktı.

 Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!

66 yaşındaki İsmet Özhan, yapımcı İsmet Özhan'ın cenazesine katıldı.

 Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!

Özhan, cenazeye Engin Koç ile katıldı.

Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!
Türker İnanoğu için konuşan Özhan, "Benim sinemaya girmemin tek sebebi Türker Abi'ydi 1986 senesinde... Sinemanın babasıydı. Herkese doknumuştu. Güzel insandı. Mekanı cennet olsun" dedi.

 Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!

Özhan 2001 yılında evlenip aynı sene boşandığı Muazzez Ersoy

Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!

ile evliliğiyle çok konuşulmuştu. 

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