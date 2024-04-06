 Bir dönemin aranan ismi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı!

Snob Magazin'in haberine göre; Bir zamanların aranan mankeni İsmet Özhan, yıllar sonra ortaya çıktı.

66 yaşındaki İsmet Özhan, yapımcı İsmet Özhan'ın cenazesine katıldı.

Özhan, cenazeye Engin Koç ile katıldı.



Türker İnanoğu için konuşan Özhan, "Benim sinemaya girmemin tek sebebi Türker Abi'ydi 1986 senesinde... Sinemanın babasıydı. Herkese doknumuştu. Güzel insandı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Özhan 2001 yılında evlenip aynı sene boşandığı Muazzez Ersoy

ile evliliğiyle çok konuşulmuştu.

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