Bir dönem boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi.



Alaçatı'da Kadir Doğulu'nun bir kadınla samimi görüntülenmesinden sonra sık sık boşanacakları iddialarından sonra fotoğraf paylaşarak yalanlayan çiftten yine aşk kareleri geldi.

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