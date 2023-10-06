  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bir dönem boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozunu paylaştı. İşte detaylar...

Bir dönem boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi

Bir dönem boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi.

Bir dönem boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu geldi
Alaçatı'da Kadir Doğulu'nun bir kadınla samimi görüntülenmesinden sonra sık sık boşanacakları iddialarından sonra fotoğraf paylaşarak yalanlayan çiftten yine aşk kareleri geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hatice Aslan kombiniyle dikkat çekti
  Magazin

Hatice Aslan kombiniyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Zeynep Alkan sevgilisinden ayrıldığını açıkladı

Hülya Avşar'dan yaza veda videosu
  Magazin

Hülya Avşar'dan yaza veda videosu

Ünlü model Buse İskenderoğlu'ndan konuşulan poz
  Magazin

Ünlü model Buse İskenderoğlu'ndan konuşulan poz

Ünlü isim Mert Aydın trafik kazası geçirdi!
  Magazin

Ünlü isim Mert Aydın trafik kazası geçirdi!

Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu
  Magazin

Mert Ramazan Demir ile Taro Emir Tekin'den otobüs pozu