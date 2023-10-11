Bir dizi aşkı daha gerçek oldu! Yalı Çapkını'nın oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı sevgili oldu

Snob Magazin'in özel haberine göre; Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde bir aşk daha başladı. Geçtiğimiz aylarda başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, aşkına bir yenisi daha eklendi. Dizide birbirini seven Suna ile Abidin'in aşkı gerçek oldu.
Suna'yı oynayan Beril Pozam ile Abidin'i oynayan Ersin Arıcı'nın sevgili olduğu iddia edildi. Çiftin, çekim için gittikleri Marmaris'te öpüştükleri iddia edildi. Çift dizide birbirine kavuşamayan aşıkları canlandırıyor.
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