“Bir Cumhuriyet Şarkısı” motor dedi

Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.

1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimlerinin 8 hafta sürmesi ve 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

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