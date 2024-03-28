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“Bir Cumhuriyet Şarkısı” motor dedi

BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin yazdığı, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi motor dedi ve set başladı. 

“Bir Cumhuriyet Şarkısı” motor dedi

Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık yer alıyor.

1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan, aylar süren mekân, kostüm saç ve makyaj çalışmalarının ardından çekimleri başlayan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimlerinin 8 hafta sürmesi ve 29 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

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