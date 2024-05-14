  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

“Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimleri tamamlandı  

BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin yazdığı, 1930’lu yıllar Türkiye’sini ve genç bir Cumhuriyet’in sanatla yaşadığı dönüşümü anlatan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimleri tamamlandı.

“Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimleri tamamlandı  

Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel ve Bensu Soral ve Okan Yalabık’ın yer aldığı bu çarpıcı yapımda; Henüz savaştan çıkmış, yokluklar ve yoksunluklar içinde hüzünlü bir şarkıya dönüşmüş bu eşsiz toprakları yeni baştan besteleyen bir avuç idealist insanın etrafında, sadece 27 günde bestelenip hayata geçirilen genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operasının nasıl hayat bulduğu, bir ülkenin sanatla nasıl devrim yaptığı nefes kesen bir kurgu ile anlatılıyor. 

“Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimleri tamamlandı  

Güçlü kadrosu ve merakla beklenen hikayesi ile Bir Cumhuriyet Şarkısı Ekim 2024’te vizyonda.

“Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin çekimleri tamamlandı  

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ayşe Kırca, babası Levent Kırca’nın hangi skeçlerini seviyor?
  Magazin

Ayşe Kırca, babası Levent Kırca’nın hangi skeçlerini seviyor?

Buray Adıyamanlılara moral oldu
  Magazin

Buray Adıyamanlılara moral oldu

L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı
  Mekan

L’entrecôte De  Paris Acarkent’te kapılarını açtı

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sezonu Bodrum'da açtı
  Magazin

Ünlü oyuncu Merve Oflaz sezonu Bodrum'da açtı

Bir süre yurt dışında kalan İpek Erdem'den Türkiye itirafı!
  Magazin

Bir süre yurt dışında kalan İpek Erdem'den Türkiye itirafı!

'Dünya Varmış' sete çıktı!
  Magazin

'Dünya Varmış' sete çıktı!