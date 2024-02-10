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"Bir buçuk sene sektöre küstüm"

Nil Karataş, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte mekanda sohbet eden Karataş, çıkışta da gazeteciler ile sohbet etti.

"Bir buçuk sene sektöre küstüm"

Şarkıcı, "Yeni şarkımızı konuştuk. Harika gidiyor. Ben bir buçuk sene küstüm sektöre ya. Sonra dayanamadım dedim ki ben şarkı yapmalıyım. Sonra karar verdim ve yeni şarkımızı dinleyicilerimize sunduk." dedi. "Cennet" şarkısının hikayesinden de bahseden Nil Karataş, "Ben bir şarkıyı ilk dinlediğimde beğenmiyorsam o şarkı benim için bitmiştir. Ben bunu alalı yaklaşık iki sene oldu. Çağrı Telkıvıran ile birlikte soundunu da yaptık. Hak ettiği yeri bulacaktır." diye konuştu. 

"Bir buçuk sene sektöre küstüm"

"HAYALLERİM ARTIK ÇOK BÜYÜK!" 

 İstanbul geceleri ve magazin hakkında da konuşan Nil Karataş, "Benim magazinle çok bağım yok. Şöyle yok. Eğer bu işler aşkla, birileriyle görüntülenerek oluyorsa o bende yok. Ben çok sık çalışan birisiyim, sık sık yurt dışında konserler yapıyorum. Vokal bile kullanmıyorum. Şarkılarımı sadece kendim söylüyorum." dedi. Sanatçı arkadaşlarının çok olduğunu da dile getiren Karataş, "Dostluk neye göre bilmiyorum. Ben herkese değer veriyorum ve sayıyorum seviyorum. Bir mesafe var o aşıldığında ilişkiler allak bullak oluyor. Kimseyle aram kötü değil. Ben artık arkamda da dev bir senfoni orkestrası ile birlikte bir Harbiye konseri yapmak istiyorum. Hayallerim artık çok büyük. Onun için çalışıyorum. Yeni gelmedim geri geldim." diyerek gülümsedi.

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