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Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte detaylar....

Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Türkan Şoray, bir aydır zatürre tedavisi görüyordu. Sanatçı, Instagram'dan açıklama yaptı.

Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Şoray, "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum, bugün doktorla randevum vardı, iyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı..." dedi.

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