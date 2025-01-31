Biofiller ile yaşlanmayı durdurmak mümkün

Vivien Estetik Kliniği Medikal Estetik Hekimi Uzman Doktor Nil Çetinkaya Tiryaki, biofiller ile ilgili şunları söyledi: " Biofiller dolgu kişinin kendi kanından elde edilen PRP’nin (Platelet Rich Plazma) FDA onaylı ve patentli özel bir kit yardımı ile birtakım santrüfüj işlemlerinden geçirilmesi sonucu meydana gelen, tamamen otolog bir dolgu uygulamasına verilen isimdir. Biofiller dolgu ile tek seferde yedi ila on ml arası dolgu ürünü oluşturulup tüm yüze doğal yolla sıvı yüz germe yapabiliyoruz. Kişinin kendi kanından üretildiği için ödem, alerji riski yoktur, nodül riski yoktur, hyalüronik asit olmadığı için ödem etkisi yoktur; kolay şekil verilebilir; maliyeti düşüktür ve en önemlisi tamamen doğal olup PRP gibi cildi onarıcı, besleyici ve güçlendirici etkisi vardır.

KISA SÜREDE GENÇLEŞİN

Biofiller dolguyu yüze, boyuna, ellere uygulayabiliriz. Uygulamaların etkileri genellikle uygulamanın hemen ardından görülmeye başlar ve zamanla daha belirgin hale gelir. Ancak, uygulamanın etkinliği ve süresi hastanın cilt yapısına, yaşına ve uygulamanın detaylarına bağlı olarak değişebilir. Biofiller dolgu uygulamaları öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikli olarak, uygulama öncesinde kişiye kan sulandırıcı ilaçlar ya da takviyeler alınmaması; alkol tüketilmemesi önerilir. Bunun yanı sıra, uygulama günü cilt makyajdan arındırılmalı ve uygulama alanı temizlenmelidir. Uygulama sonrasında ise ilk 24 saat boyunca uygulama bölgesine masaj yapılmamalı ve aşırı sıcak soğuk uygulamalarından kaçınılmalıdır." diye konuştu.

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