Bilim ve güzellik buluştu: Sevgililer Günü'nde cildinize hak ettiği bakımı sunun

Sevgililer Günü'nde sevginizi en özel şekilde ifade etmenin bir yolu da sevdiklerinize ve kendinize unutulmaz bir hediye sunmaktır. Institut Esthederm, siz ve sevdiklerinizin cilt bakımının ötesinde, sağlıklı ve güzel bir cilt sunuyor. Cildinizi sadece dıştan değil, aynı zamanda içten besleyerek, onarıp yenileyerek kusursuz bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.

Cildinizin parlaklığını ve gençliğini korurken, aynı zamanda unutulmaz bir Sevgililer Günü hediye deneyimi sunan Institut Esthederm ürünlerini keşfedelim.

AGE PROTEOM™ Advanced Serum: Cildinizi Geleceği İçin Koruyun

Yaşlanmanın nedenlerine odaklanarak geliştirilen AGE PROTEOM™ Advanced Serum, Nobel ödüllü genetikçi ve moleküler biyolog Prof. Miroslav Radman'ın çalışmalarıyla formüle edildi. Bu benzersiz formül, cilt proteomunu koruyarak yaşlanma belirtilerini 2 kat yavaşlatmaya yardımcı oluyor. AGE PROTEOM™ Advanced Serum; kırışıklıklar, sıkılık kaybı, ışıltı eksikliği ve eşitsiz cilt tonu gibi yaş alma belirtileriyle etkili bir şekilde savaşıyor.

Intensive Retinol Krem ve Serum: Işıltılı ve Genç Görünüm İçin Güçlü Bir İkili

Institut Esthederm'in Intensive Serisinin vazgeçilmezi olan Retinol içeren Krem ve Serum, cildinizi yenileyici ve onarıcı etkisiyle sevgiliniz için mükemmel bir hediye seçeneği olmaya aday. Cilt tonunu eşitleyici etkisiyle Intensive Retinol Krem, hyalüronik asit ve shea yağı içererek cildin elastikiyetini artırırken Intensive Retinol Serum ise C vitamini ve E vitamini içeriğle cildinizi ışıltılı geri kazanmasını sağlayarak ve genç bir görünüme kavuşmanızı sağlar.





Institut Esthederm'in özel cilt bakım ürünleri siz ve sevgilinizin cildini şımartın.

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