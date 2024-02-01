  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı. İşte detaylar...

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede ile birlikteliğiyle gündemden düşmeyen Bilge Öztürk, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı
Şef bıçağı aramaya geldiğini belirten avukat, "Yemek yapmayı çok seviyorum. Daren'e yemek yapmak için şef bıçağı almaya geldim. Daren benim yemeklerimi çok seviyor. Ayrıca bende yemek hazırlamayı seviyorum" dedi. Öztürk, "Son dönemde erkek şarkıcılar da estetik yaptırmaya başladı. Siz düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiçbir zaman estetik yapmayı düşünmedim. İhtiyacım da yok" yanıtını verdi.

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı
EVLİLİK VE ÇOCUK YAPMAYA KARŞI BİRİYİM
Evlilikle ilgili sorulara ise avukat, "Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim. Evlilik yapmayı düşünen biri olsaydım bu zaman kadar nikâh masasına oturmuştum. Kız kardeşlerimle evliliğe karşıyız" diye cevap verdi.

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı

Parmağındaki yüzükle dikkat çeken Öztürk, "Geçtiğimiz sene doğum günümde Daren almıştı" diye konuştu. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu
  Hayatın İçinden

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu

Ajda Pekkan'dan kötü haber
  Magazin

Ajda Pekkan'dan kötü haber

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti
  Magazin

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  
  Magazin

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı
  Magazin

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!
  Magazin

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!