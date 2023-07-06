Bilfen Koleji'nin mezuniyet balosunda dehşet saçan mimar Eyüp Ercan'a ev hapsi

Bir süredir polis tarafından aranan Eyüp Ercan'ın geçtiğimız günlerde gözaltına alındığı öğrenildi. 1 gece karakolda kalan Ercan ertesi gün Anadolu Adliyesine sevk edildi. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Mimar Eyüp Ercan'a 3 ay kelepçeli ev hapsi verildi.

Olay nasıl gelişmişti; 70 veli ve 70 öğrencinin katıldığı eğlencede, Mimar Eyüp Ercan isimli veli 2 çocuğu birden darp etti. 4. sınıf öğrencilerinin bulunduğu organizasyon bir anda çığlık sesleriyle kesildi. Veliler ne olduğunu anlamadan çocukların birinin dişinin kırıldığı, diğerinin ise yüzünde darp izlerinin olduğunu gördüler. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olay yerine intikal etti. Ancak 2 çocuğu darp eden şahıs kayıplara karıştı. Bunun üzerine çocukların anneler B.D ve İ.Y oğulları R.D,T.Y. ve polis ile birlikte hastaneye gitti.

Darp raporunun ardından karakolda ifade verildi. Çocukları darp eden kişinin de bir veli olduğu ve ünlü bir mimar olduğu öğrenildi. Darp eden kişinin bu eylemi gerçekleştirme nedeni olarak ise ‘Kimse benim kızıma şaka yapamaz’ dediği belirtildi. Organizasyon boyunca çocuklara ters şekilde bakan mimarın alkollü olduğu iddia edildi.

ÇOCUĞUN DİŞİ KIRILDI

Veli B.D karakolda verdiği ifadede şunları anlattı: “Mezuniyet balosu sırasında çığlık sesleri duyduk. Diğer velilerle birlikte çocuklarımızın yanına gittik. O sırada oğlum R.D ve arkadaşı T.Y’nin dişinin kırıldığını ve yüzlerinde darp izleri olduğunu gördük. Ercanoğlu Mimarlık Şirketinin Sahibi Eyüp Ercan isimli kişiye bunu neden yaptığını sorduk. Kendisi bize cevap vermek yerine küfür etmeye ve saldırmaya başladı. Yalnızca bize değil, oradaki birçok kadın veliye ağza alınmayacak küfürler etti.

"ÇOCUKLARI KUYTU ALANDA DARP ETTİ"

Aracında taşıma ruhsatlı silahı olduğunu ve bizi öldüreceğini söyledi. Çocuklarımıza durumu sorduğumuzda; saklambaç oynarken Eyüp Ercan isimli adamın tadilatta olan eski tuvaletin kenarında kuytu bir alanda kendilerini darp ettiğini anlattılar. 10 yaşında Çocukları bu şekil darp etmek büyük bir insanlık suçudur. Gerekli ifadeyi verdik ve cezasını bulmasını istiyoruz” dedi.

İstanbul Ataşehir’de bulunan Bilfen Koleji’nin mezuniyet balosunda çocukların eğlencesi dehşetle bitmişti. (Sacit Aslan)

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