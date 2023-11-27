Bilfen’den Öğretmenler Günü’ne özel unutulmaz bir kutlama

Ülker Sports Arena’da gerçekleşen ve binlerce öğretmenin yanı sıra genel müdürlük ve grup şirketleri çalışanlarının da hazır bulunduğu gece “Kıdem Ödülleri Töreni” ile başladı. Sanatçı Sertab Erener’in muhteşem sahnesi ile devam eden gecede öğretmenler doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı.

Eğitimde 35 yılını geride bırakan, eğitim sektörünün en başarılı markalarından biri olan Bilfen Eğitim Kurumları ve grubun ikinci okul markası olarak 8 yıl önce eğitim hayatına başlayan Bilnet Okulları, İstanbul ve Bursa Okullarında görev yapan binlerce öğretmenini “Ülker Sports Arena”da gerçekleşen etkinlikte ağırladı. Gecede anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde görev yapan öğretmenler, kıdem ödüllerini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk’ün elinden aldı.

Sertab Erener, öğretmenler için sahnede!

Türk pop müziğinin ünlü ismi Sertab Erener, bu kez öğretmenler için sahnedeydi. Sertab Erener muhteşem performansı ile geceye damgasını vururken öğretmenler, unutulmaz bir müzik ziyafetiyle doyasıya eğlendi.

Sahnedeki enerjisi ve repertuarında yer alan “Aç Sesini, Belki de Dönerim, İyileşiyorum, Aşk, Kumsalda, İncelikler, Rengarenk ve Everyway gibi birbirinden güzel şarkılarını öğretmenler için seslendiren Erener, performansı ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

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