Bilal Hancı ve Nigar Muharrem Düeti "Güç Bela" Müzikseverlerin Beğenisini Topladı

Bilal Hancı ve Nigar Muharrem'in seslendirdiği "Güç Bela" şarkısı, söz ve müziği Doğanay Karadeniz, Kubilay Karadeniz ve Olcay Testici'ye ait olan bir çalışma. İlkan Günüç tarafından düzenlenen şarkının mix ve mastering işlemleri de Günüç tarafından yapıldı. Buğra Karaçam'ın yönetmenliğini üstlendiği klibin kamera asistanlığı Alper Ünyaylar tarafından, edit işlemleri Berke Küçük tarafından gerçekleştirildi.

"Güç Bela", yayınlanmasından kısa süre sonra YouTube trendlerinde 7. sıraya kadar yükselerek büyük bir başarı elde etti. Şarkının sıcak ve duygusal sözleri, harika düzenlemesi ve güçlü vokalleri dinleyiciler tarafından övgüyle karşılandı.

Bilal Hancı ve Nigar Muharrem, "Güç Bela" ile yaptıkları başarılı işbirliği ile müzikseverleri kendilerine hayran bıraktı. Bu etkileyici çalışma, her iki sanatçının müzik kariyerinde de önemli bir yer edineceğinin sinyallerini veriyor.

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