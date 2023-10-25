Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı

Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan 'Bihter' filminde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.



Oyuncu, bir takipçisinin, "Bihter'i neden Bihter oynamıyor" sorusuna cevap verdi.



Abdullah, "Ölmüş olduğu için" diyerek, esprili bir karşılık verdi.

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