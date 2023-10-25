  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı... İşte detaylar...

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı

Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan 'Bihter' filminde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
Oyuncu, bir takipçisinin, "Bihter'i neden Bihter oynamıyor" sorusuna cevap verdi.

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
Abdullah, "Ölmüş olduğu için" diyerek, esprili bir karşılık verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 18
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
  Magazin

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
  Magazin

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi
  Magazin

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi

Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı
  Mekan

Bestemsu Özdemir sevgilisi Burak Deniz sorusuna bakın ne tepki verdi? Giyim tarzını anlattı