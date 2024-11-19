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BİFO ve Chloe Ji-Yeong Mun müzikseverleri Mozart’ın farklı dönemleriyle buluşturuyor

Borusan Sanat, 28 Kasım’da müzik tutkunlarını Mozart’ın dünyasına yolculuğa davet ediyor. Onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), dünyaca ünlü piyanist Chloe Ji-Yeong Mun’a eşlik edeceği konserde Mozart'ın farklı dönemlerine ait eserlerini seslendirecek.

BİFO ve Chloe Ji-Yeong Mun müzikseverleri Mozart’ın farklı dönemleriyle buluşturuyor

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, 28 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tüm zamanların en önemli klasik müzik bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı izleyicilerle buluşturuyor.

BİFO ve Chloe Ji-Yeong Mun müzikseverleri Mozart’ın farklı dönemleriyle buluşturuyor

Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin destekleriyle gerçekleşecek ve “Mozart’tan Sevgilerle” adını taşıyan bu konserde, bestecinin farklı dönemlerini ve üsluplarını yansıtan üç farklı yapıtı seslendirilecek. Bu dopdolu Mozart programında müzikseverler, bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosunu, 28 numaralı Senfonisini ve İki Marş eserini dinleyecekler. BİFO, programın ilk eserinde başarılı piyanist Chloe Ji-Yeong Mun’a eşlik edecek. Dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle çalışan Mun, 60. Uluslararası Busoni Yarışmasının jüri başkanı Jörg Demus’dan övgüler toplarken Martha Argerich’in ardılı olarak gösteriliyor.

BİFO ve Chloe Ji-Yeong Mun müzikseverleri Mozart’ın farklı dönemleriyle buluşturuyor

Aydın Büke ve Füsun Özgüç, konser öncesinde, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. 

BİFO ve Chloe Ji-Yeong Mun müzikseverleri Mozart’ın farklı dönemleriyle buluşturuyor

Borusan Sanat’ın konser takvimiyle ilgili bilgi için aynı ismi taşıyan mobil uygulamayı ücretsiz olarak indirip duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Android ve IOS işletim sistemlerine uyumlu; AppStore ve Play Store’dan mobil cihazlarınıza indirebileceğiniz ve kolaylıkla kullanabileceğiniz bir içeriğe sahip bu uygulama üzerinden aynı zamanda, Borusan Klasik radyoya ve Ocak’ta yayınlarına başlayacak borusansanat.tv’ye tek tıkla ulaşabilirsiniz. 28 Kasım’daki bu konser, saat 19.45 itibarıyla yayına başlayan Borusan Klasik’ten canlı dinlenebilir. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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