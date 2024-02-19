Beyoncé’nin prodüktörü Killah B, gözünü Türk kızı Ebru Keskin’e dikti

Grammy adayı ve Beyoncé’nin dinlenme rekoru kıran son şarkısının aranjörü Killah B, gözünü Türk kızı Ebru Keskin’e dikti! Beyoncé‘nin yayımladığı son single‘ı “Texas Hold 'Em”in prodüktörü ve aranjörü Killah B, Ebru Keskin’in yeni single’ı “DJ” videosunun altına 'Çok iyi' diyerek yorum yaptı. Bunun üzerine Ebru Keskin ve Killah B, birbirlerini instagram dan takibe aldılar. Ebru Keskin’in menajeri ve pr danışmanı Harun Akbulut bu gelişmenin Türk pop müziği açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Killah B, dünyaca ünlü pop yıldızları ve r&b (rhythm and blues) müziğin önde gelen yıldızlar ile çalışıyor.

Dünyaca ünlü isimler arasında, Beyonce, Ariana Grande ,Usher, Chris brown, Summer walker, Jason Derulo, Tory Lanez ile çalışan Killah B, Ebru Keskin’in yeni single çalışması “DJ”i beğenmesi ve takibe alması, Türk pop müziğinde ilklere imza atacağına yorumlandı. Birkaç gün önce çıkardığı yeni şarkısı “DJ- Elimi Sallasam Ellisi“ klibi ve farklı sound ile büyük ilgi görmeye başladı.

EBRU KESKİN KİMDİR?

Güzel pop yıldızı yaşantısının büyük bir kısmını Amerika'da geçirmiştir. Kiss FM'in düzenlediği yarışmada 10 bin kişinin oylarıyla yarışmayı kazanan başarılı sanatçı Missy Eliott'in ellerinden Altın Mikrofon ödülünü almıştı. Aldığı ödül ile Amerikalı rap şarkıcı ve sinema oyuncusu Queen Latifah'nın plak şirketi “Flavor Unit Records”un ilgisini çeken Ebru Keskin, ünlü plak şirketi ile anlaşarak bir ilke imza attı. 2009 yılında Amerika'ya taşınarak kariyerini orada devam ettiren güzel sanatçı, Grammy ödüllü yapımcılarla çalışarak kendini geliştirmeye devam ediyor. Bir yandan şarkı sözleri yazıp bestelerken, diğer yandan oyunculuk eğitimi alarak çitasını yükseltmeyi başaran Ebru Keskin, Amerika'da çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı. 2017'de Türkiye'ye taşındı ve İngilizce Trap / Hip-Hop / Türkçe Pop karışık şarkılardan oluşan bir albüm çıkarttı. Ebru Keskin, tekli single çalışması “WOBBLE” ile TİK TOK’da beş yüz milyon izlenmeyle rekor kırdı.

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