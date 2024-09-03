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Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

İlham veren yaratıcı dünyasıyla her sezon benzersiz deneyimler sunan, Türkiye’nin lüks moda ve yaşam stili destinasyonu Beymen, yeni sezonunu, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jessica Chastain’in kamera karşısına geçtiği 2024-25 Sonbahar/Kış Kampanyası “Modern Time Icons” ile modaseverlerle buluşturuyor.

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

İkonik stilin sonsuzluğundan ilham alan kampanya, hafızalarımıza kazınan ölümsüz eserlerden referansla, zaman kavramının ötesine geçen sanatsal bir görsel dilden hayat buluyor. Bu yaklaşım, kampanyanın manifestosunda şöyle anlatılıyor: 

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

“İkonik stil sonsuzdur, modadan fazlasını sunar. Evrensel sembollerin yankılarını, ebedileşen imajların yansımalarını taşır, etkisi altına alır. İşte hayranlık uyandıran bu güç, Modern Zaman İkonlarını yaratır.” 

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

Etkileyici tonları cesur kompozisyonlarla bir araya getirdiği, öznesini bir heykel gibi görüntülediği özgün stiliyle ünlü fotoğraf sanatçısı Rafael Pavarotti’nin gerçekleştirdiği özel çekim ile Beymen, koleksiyonlarını yenilikçi bir görsel dünya ile tanıtma geleneğini bu kez yaratıcı olduğu kadar unutulmaz bir sezon kampanyası ile sürdürüyor: Dünyanın hayranlık duyduğu gerçek bir modern zaman ikonunu, oyuncu ve yapımcı Jessica Chastain’i sezonun başyapıtları niteliğindeki tasarımlarla spot ışıkları altına taşıyarak, global moda sahnesine iz bırakacak bir Beymen imzası atıyor. 

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

“Modern Time Icons” kampanyasının başrolündeki Jessica Chastain, Alaia, Erdem, Jacquemus, Loewe, Tom Ford ve Victoria Beckham gibi üstün zanaatı yaratıcılıkla buluşturan stilleriyle 2024-25 Sonbahar/Kış sezonuna yön veren vizyoner tasarımcı ve markaların göz alıcı kreasyonlarını taşıyor. Sonsuzluğu simgeleyen ikonik stilleri ikonik bir yıldız ile bir araya getiren Beymen 2024-25 Sonbahar/Kış “Modern Time Icons” Kampanyası, yeni sezonda Beymen vitrinlerini de adeta bir sanat galerisine dönüştürüyor.

Beymen Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain ile 2024-25 Sonbahar/Kış sezonunu unutulmaz kılacak

 

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