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Beymen Collection ve Academia’dan sezon açılışı

Beymen Collection ve Academia’nın 2024 İlkbahar/Yaz Kadın ve Erkek koleksiyonları, Planet B’de düzenlenen, tasarımcıların da katılım gösterdiği özel bir etkinlik ile davetlilerle buluştu.

Beymen Collection ve Academia’dan sezon açılışı

Seyahat destinasyonlarından ilham alan yeni koleksiyonlarıyla Beymen Collection ve Academia; farklı renkler, dokular ve hisler taşıyan tasarımlarla her parçada güneşin enerjisini derinlemesine hissettirmeye 2024 İlkbahar/Yaz sezonunda da devam ediyor. 

Beymen Collection ve Academia’dan sezon açılışı

Beymen Collection ve Academia’nın tasarımcıları ve ürün ekipleri koleksiyonlarda öne çıkan detayları, sezonun öne çıkacak kombin ve görünümleriyle paylaştılar. 

BeymenCollection ve Academia 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonları, tüm Beymen’lerde ve Beymen.com’da satışta.

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