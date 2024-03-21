Beymen Collection ve Academia’dan sezon açılışı

Seyahat destinasyonlarından ilham alan yeni koleksiyonlarıyla Beymen Collection ve Academia; farklı renkler, dokular ve hisler taşıyan tasarımlarla her parçada güneşin enerjisini derinlemesine hissettirmeye 2024 İlkbahar/Yaz sezonunda da devam ediyor.

Beymen Collection ve Academia’nın tasarımcıları ve ürün ekipleri koleksiyonlarda öne çıkan detayları, sezonun öne çıkacak kombin ve görünümleriyle paylaştılar.

BeymenCollection ve Academia 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonları, tüm Beymen’lerde ve Beymen.com’da satışta.

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