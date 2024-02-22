Beymen Collection ile modern zarafet

2024 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu’nun en geniş kapsamlı teması, modası asla geçmeyen “Marin Marin”. Temayı oluşturan tasarımlar arasında indigo ve beyaz hakimiyetindeki şort ve ceket takımlar, denim elbise ve etekler, altın detaylarla zenginleşen denim dokusu kazandırılmış tüvit ceketlerin yanı sıra çizgi desenli gömlek, tişört ve trikolar dikkat çekiyor. Zarafetin ve lüksün simgesi olan klasik parçaların çağdaş yorumlarından oluşan temada farklı desenler de öne çıkıyor. “Çini” motifli ipek gömlek-pantolon takım ve farklı boyutlarda kullanılan “Ortanca” desenleri, mavinin romantik dinginliğini ılık bahar günlerine taşıyor.

“City Summer” seçkisinde başrolde yer alan yavruağzı, sezonun diğer favori renkleri vizon, bej ve ekru ile buluşuyor. Şehir stiline zarif dokunuşlar katan parçalardan oluşan tema, Beymen Collection’ın çok sevilen etek-büstiyer takımlarını geri getiriyor. Temanın başrolündeki “Endonezya Çiçek” deseniyle hareket kazanan takımlar koleksiyona dinamizm katıyor. Keten kumaştan hayat bulan çizgili ceket-yelek kombinasyonları ve tüvit trikolar, temanın tamamlayıcı parçaları arasında yer alıyor.

Sürdürülebilir modaya katkı sunan “Essential Hemp” teması, doğanın dokusundan ilham alan, tene nefes aldıran doğal kenevir kumaşla tasarlanan parçalardan oluşuyor. Temanın yalın siluetlerinde pembe, sarı ve haki tonları göze çarpıyor. Hem şehir hayatına hem doğa keşiflerine rahatlıkla eşlik edebilen tasarımlar, kenevir kumaşın üstün konforuyla bir araya gelen minimal şıklık anlayışından güç alıyor.

Farklı okazyonlarda çok yönlü kombine edebileceğiniz “Hot Summer” seçkisi, Bali’den esinle doğanın sakinliğini vurguluyor. Kahverengi ve beyazlara eşlik eden siyahın başrolde olduğu tasarımlar, modern ve yalın formlarda karşımıza çıkan “Bali Çiçek” deseni gibi detaylarla zenginleşiyor. Afrika’dan Endonezya’ya uzanan esin kaynaklarıyla dolu bu temada karşımıza çıkan “Primitif Botanik” desen ise ipek takımlardaki kullanımıyla mevsimin enerjisini yansıtıyor. Pamuk, keten gibi doğal dokular Beymen Collection’ın zamansız estetiğine çabasız şıklık katarken yazın simgesi fisto kumaşlar, harem pantolon ve büstiyerlerle yeni formlara bürünerek sofistike bir stil vaat ediyor.

Beymen Collection 2024 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu, incelikli nakış detaylarıyla zenginleşen spor parçalar, sıcak yaz akşamlarında giyebileceğiniz uçuşan elbiseler, hem bahar hem yaz gardırobunuzla uyum sağlayacak ayakkabı ve aksesuar seçkisi ve çok daha fazlasıyla Beymen’lerde ve Beymen.com’da keşfedilmeyi bekliyor.

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