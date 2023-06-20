Beymen Club ile tatil başlıyor

Beymen Club’ın özgün desenleri ve canlı renk paletiyle zenginleşen kadın mayo ve bikini takımları, sıcak yazın enerjisini plajlara taşıyor. Güneşli günlerin kurtarıcısı rafya şapkalar ve konforlu sandaletler, tatil silüetlerinin en önemli tamamlayıcıları arasında yer alıyor.

Dört yana esneyebilen premium teknik kumaş kullanılan şortlar, suyla temas ettiğinde desenli görünüm kazanan erkek mayoları, geniş renk seçenekleriyle keten gömlekler ve ikonik pololar Beymen Club erkeğinin çabasız şıklığında kilit parçaları oluşturuyor.

Sıcak yazı doyasıya yaşamak ve sezonun ritmini yansıtan tasarımları keşfetmek için Beymen Club’a ve www.beymenclub.com’a davetlisiniz!

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