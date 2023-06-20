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Beymen Club ile tatil başlıyor

Beymen Club’ın ilham veren yaz sezonu koleksiyonuyla yüzünüzü güneşe dönmeye davetlisiniz. Akdeniz’in canlı ruhundan esinlenen Beymen Club 2023 Yaz Koleksiyonu markanın imza tasarımlarıyla yazın gelişini müjdeliyor.

Beymen Club ile tatil başlıyor

Beymen Club’ın özgün desenleri ve canlı renk paletiyle zenginleşen kadın mayo ve bikini takımları, sıcak yazın enerjisini plajlara taşıyor. Güneşli günlerin kurtarıcısı rafya şapkalar ve konforlu sandaletler, tatil silüetlerinin en önemli tamamlayıcıları arasında yer alıyor. 

Beymen Club ile tatil başlıyor

Dört yana esneyebilen premium teknik kumaş kullanılan şortlar, suyla temas ettiğinde desenli görünüm kazanan erkek mayoları, geniş renk seçenekleriyle keten gömlekler ve ikonik pololar Beymen Club erkeğinin çabasız şıklığında kilit parçaları oluşturuyor. 

Sıcak yazı doyasıya yaşamak ve sezonun ritmini yansıtan tasarımları keşfetmek için  Beymen Club’a ve www.beymenclub.com’a davetlisiniz!

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