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Beymen Chocolate’tan yeni bayram seçkisi

Beymen Chocolate seçkisi, bayrama özel tasarlanan yeni lezzetler ile zenginleşiyor.

Beymen Chocolate’tan yeni bayram seçkisi

Lüks moda ve yaşam stilinin öncüsü Beymen, üstün kalite anlayışı ve sofistike yaklaşımını gastronomi dünyasına taşıyan artizan çikolatalar sunuyor. Organik kakao çekirdeklerinden “Bean to Bar” konsepti ile üretilen Beymen Chocolate, bayramda sevdiklerini doğal ve gurme lezzetlerle buluşturmak isteyenler için yeni bir koleksiyon oluşturdu. 

Üç farklı tadı bir araya getiren, 36’lı Beymen Chocolate Bayram Özel Koleksiyonu, özel tasarımlı şık kutusuyla satışa sunuluyor. Krep dantel çikolata, sütlü çikolata kaplı Antep fıstıklı lokum ve bademli Rocher çikolatadan oluşan Beymen Chocolate bayram seçkisi hem bayram ziyaretlerinizde sevdiklerinize hem de evdeki konuklarınıza sunulabilir.

Beymen Chocolate’tan yeni bayram seçkisi

Yıl boyu tüm Beymen’lerde satışta olan Beymen Chocolate Madlen Çikolata ise özel Antik Gold kutu tasarımıyla tercih edilebilir. Sütlü ve bitter madlen çikolatalardan oluşan bu seçki, her özel gününüze eşlik edecek. 

Bayramda özel bir tat arayanlar, Beymen Chocolate’ın farklı lezzetlerden oluşan koleksiyonlarını da tercih edebilir. Kutlamaya değer tatlar sunan “Celebration” seçkisi; kayısı, Lotus kurabiye, Antep Fıstığı, kaju gibi dokunuşlar taşıyor. Geleneksel Türk lezzetlerinden ilham alan, çikolata kaplı Antep fıstığı ve marzipanlı “İstanbul” koleksiyonu bayram için iyi bir tercih olabilir. Taze tatlar tercih edenler ise portakal şekerlemesi, mürdüm eriği ve kayısı gibi meyveler ile çikolatayı buluşturan “Joy of Fruits” seçkisini deneyebilir. 

Bayramlar ve en özel günlerinizde sizlere eşlik edecek lezzetli seçkileriyle Beymen Chocolate’ın zamansız koleksiyonları, özel tasarımlı ambalajlarıyla Beymen Zorlu Center’da ve Beymen.com’da satışta.

 

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